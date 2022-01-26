Нормандський формат повністю залежить від перемовин США і Росії, – Клімкін
Джерело:24 канал
Кабмін відкликав із Верховної Ради законопроєкт про перехідний період для ОРДЛО, проти якого так виступав Кремль. Пояснили, що хочуть доопрацювати. Однак насправді це схоже на дипломатичні маневри.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що ці маневри є беззмістовними.
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"Можна маневрувати скільки завгодно, але, на жаль, зараз нормандський формат і його успіх або навпаки повністю залежний від переговорів США та Росії", – запевнив Клімкін.Довідка. Законопроєкт про перехідний період для Донбасу спрямований на врегулювання головних понять щодо майбутньої реінтеграції окупованих територій України.
Ймовірні результати зустрічі "нормандської четвірки"
Клімкін вважає, що зустріч радників нормандського формату буде можливістю досягти хоча б мінімального прогресу у критично важливих для України моментах:
- зменшення кількості обстрілів;
- досягнення сталого припинення вогню;
- розблокування процесу обміну полоненими.
"Якщо це буде досягнуто хоча б на словах і буде триматися ситуативно – вважатимемо, що ця зустріч була не даремна. До інших, більш проривних результатів, я скептичний – до завершення американсько-російських перемовин", – підсумував Клімкін.
Клімкін про нормандський формат: дивіться відео
Зустріч нормандської четвірки
- У Парижі 26 січня стартувала зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Глава Офісу Президента Андрій Єрмак представляє на переговорах Україну.
- Від Німеччини приїхав радник канцлера Єнс Плетнер, а Францію представляє Еммануель Бонн – радник французького президента. Водночас присутній і Дмитро Козак – заступник голови адміністрації Володимира Путіна.
- Варто зауважити, що Росія зірвала попередню зустріч, яка мала відбутися у листопаді 2021 року.