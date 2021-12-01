Нормандський формат зайшов у глухий кут, – Єрмак

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори нормандського формату зайшли у глухий кут. Одним із пояснень він назвав вибори у Німеччині.

Єрмак зізнався, що шкодує про те, що наприкінці каденції Ангели Меркель нормандська зустріч не відбулася. Він підкреслив, що саме вона доклала багато зусиль до організації нової зустрічі.

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Не треба забувати, що Німеччина є найактивнішим учасником і всього актуального енергетичного порядку денного. А питання "Північного потоку-2" і транзиту газу – це питання нашої безпеки, вони повинні всі розглядатися в комплексі. У нас складний четвертий учасник переговорів, але консультації тривають,

– сказав Єрмак.

Керівник ОП стверджує, що нормандський формат зайшов у глухий кут. Із російською стороною він комунікує через представника переговорів і основну контактну особу – Дмитра Козака.

Робота над іншими форматами

За словами Єрмака, США рішуче налаштовані бути активним учасником мирного процесу на всіх рівнях включно із президентським. Водночас, участь США буде паралельно до нормандського формату.

Андрій Єрмак також наголосив, що США поважають те, що зробили канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Очільник ОП переконаний, що процес активізується завдяки додатковому імпульсу.

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