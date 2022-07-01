Норвегія пообіцяла надати Україні 1 мільярд євро допомоги

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пообіцяв надати Україні 1 мільярд євро допомоги. Наша держава повинна отримати її упродовж другої половини цього року та наступного.

Про це глава норвезького уряду заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал. Йонас Гар Стере 1 липня прибув до Києва з офіційним візитом.

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Норвегія підтримує Україну

Йонас Гар Стере наголосив на підтримці нашої держави. Глава норвезького уряду зазначив, що на власні очі побачив жахи війни, яку розв'язала проти нас Росія. Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава воює не лише за власну свободу, але й за демократію та безпеку Європи, тому світ повинен підтримувати Україну в цій боротьбі.

Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, і на підтримку заходів відновлення України і підтримку України,

– заявив Стере.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має право себе захищати, а Норвегія має право допомагати нам.

Президент Володимир Зеленський подякував главі уряду Норвегії та всьому норвезькому народові за вже надану оборонну, гуманітарну та політичну підтримку. Окремо подяку глава держави висловив за новий пакет фінансової допомоги нашій країні.

Таку ж допомогу Україні може надати ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн повідомила про те, що ще в травні для України Євросоюз запропонував 1 мільярд євро макрофінансової підтримки. Голова Єврокомісії наголосила, що ці кошти будуть необхідними для задоволення першочергових потреб України.

Крім того, Урсула фор дер Ляєн підкреслила, що ЄС планує в довгостроковій перспективі долучитися до відновлення нашої країни після завершення війни.

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