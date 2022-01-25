Норвегія рекомендує утриматися від поїздок в Україну

Міністерство закордонних справ Норвегії закликало своїх громадян не їхати в Україну. Мовиться про поїздки, які не є "абсолютно важливими".

Ситуація в Україні може змінитися у найкоротші терміни, – Норвегія

Таке рішення пояснили "напруженою та непередбачуваною ситуацією" в Україні. Мовиться про можливу агресію Росії.

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Норвегія ще у 2014 році заборонила громадянам їздити у тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області, а також у Крим. Тепер держава надала рекомендації щодо всієї території України.

Якщо ви вирішите поїхати в Україну зараз, ми рекомендуємо вам ретельно оцінити власну безпеку та зв'язатися зі своєю страховою компанією, щоб переконатися, що у вас є дійсна туристична страховка,

– наголосили у відомстві.

МЗС зазначило, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни. Тому норвежцям радять завантажте програму Travel Ready і зареєструвати свою поїздку, щоб влада могла надсилати їм важливі повідомлення.

Усіх норвежців, які перебувають в Україні, закликали уважно стежити за подіями. Крім того, їм радять розглянути можливість повернення на батьківщину.

Які країни також не радять їздити в Україну

Франція радить утриматися від поїздок в Україну, зокрема в області, які межують з Росією. МЗС зазначило, що усі поїздки варто відтермінувати "наскільки це можливо".

Уряд Канади рекомендує уникати поїздок у нашу країну. Водночас тим канадцям, які вже тут перебувають, закликали подумати, чи є їхня присутність необхідною.

Ізраїльські чиновники обговорюють можливу евакуацію українських євреїв. Такий сценарій розглядають на випадок нападу Росії.

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