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24 Канал Новини України У Норвегії розпочалася зустріч Зеленського з посланцями Трампа
20 жовтня, 17:12
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Оновлено - 17:23, 20 жовтня

У Норвегії розпочалася зустріч Зеленського з посланцями Трампа

Анастасія Колеснікова

У норвезькій столиця стартували переговори української та американської делегацій. Вони присвячені пошуку шляхів для завершення війни Росії в Україні.

24 Канал розповідає усе, що відомо про переговори в Осло.

Що відомо про переговори делегацій України і США?

Очікується, що сторони обговорять, як завершити війну та забезпечити тривалий мир. 

Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України. Узгоджені пропозиції використають для подальших переговорів із Росією.

Після зустрічі із Зеленським спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить на переговори з Володимиром Путіним, якому представить напрацьовані пропозиції.

Зеленський разом із колегами заходить до кабінету переговорів: дивіться відео

 

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Стів Віткофф