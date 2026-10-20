20 жовтня, 17:12
Оновлено - 17:23, 20 жовтня
У Норвегії розпочалася зустріч Зеленського з посланцями Трампа
У норвезькій столиця стартували переговори української та американської делегацій. Вони присвячені пошуку шляхів для завершення війни Росії в Україні.
24 Канал розповідає усе, що відомо про переговори в Осло.
Що відомо про переговори делегацій України і США?
Очікується, що сторони обговорять, як завершити війну та забезпечити тривалий мир.
Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України. Узгоджені пропозиції використають для подальших переговорів із Росією.
Після зустрічі із Зеленським спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить на переговори з Володимиром Путіним, якому представить напрацьовані пропозиції.
Зеленський разом із колегами заходить до кабінету переговорів: дивіться відео