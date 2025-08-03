Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував кроки для посилення авіаційних спроможностей України. ВПС удосконалять за стандартами НАТО.

Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Якою є дорожня карта посилення українських ВПС?

Міністерство оборони України спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ в межах роботи Коаліції повітряних сил презентували нову стратегічну Дорожню карту Президенту України та Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

Цей документ базується на натівській Доктрині повітряної могутності – основі для застосування авіаційних сил Альянсу з метою забезпечення безпеки та стримування загроз. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.

Дорожня карта орієнтована на нарощування повітряного потенціалу України та передбачає:

інтеграцію української авіації в об’єднані операції разом із силами НАТО;

здатність завдавати дієвих ударів по противнику під час активної фази війни;

запобігання просуванню противника та стримування його в майбутньому.

Дорожню карту презентувати Зеленському

Структура документа відповідає ключовим функціям, визначеним у натівській доктрині, що дозволить Повітряним силам ЗСУ впровадити стандарти Альянсу та ефективніше стримувати агресію противника.