Українська авіація переходить на стандарти НАТО: Шмигаль представив дорожню карту
- Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував дорожню карту для посилення авіаційних спроможностей України за стандартами НАТО.
- Дорожня карта передбачає інтеграцію української авіації в об’єднані операції НАТО, здатність завдавати дієвих ударів по противнику та запобігання його просуванню.
- Документ базується на натівській Доктрині повітряної могутності та спрямований на впровадження стандартів Альянсу для стримування агресії.
Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував кроки для посилення авіаційних спроможностей України. ВПС удосконалять за стандартами НАТО.
Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Якою є дорожня карта посилення українських ВПС?
Міністерство оборони України спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ в межах роботи Коаліції повітряних сил презентували нову стратегічну Дорожню карту Президенту України та Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.
Цей документ базується на натівській Доктрині повітряної могутності – основі для застосування авіаційних сил Альянсу з метою забезпечення безпеки та стримування загроз. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.
Дорожня карта орієнтована на нарощування повітряного потенціалу України та передбачає:
- інтеграцію української авіації в об’єднані операції разом із силами НАТО;
- здатність завдавати дієвих ударів по противнику під час активної фази війни;
- запобігання просуванню противника та стримування його в майбутньому.
Дорожню карту презентувати Зеленському
Структура документа відповідає ключовим функціям, визначеним у натівській доктрині, що дозволить Повітряним силам ЗСУ впровадити стандарти Альянсу та ефективніше стримувати агресію противника.