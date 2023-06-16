Швеція навчатиме українських пілотів на винищувачах Jas 39 Gripen: деталі нового пакета допомоги

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України. Зокрема, військові країни проведуть навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

Новий пакет допомоги представили на зустрічі з оборонною контактною групою в Брюсселі 15 червня. Підтримка включає внески до фондів на загальну суму 230 мільйонів шведських крон і призначення для Збройних сил Швеції. Загальна вартість дванадцятого пакета допомоги становить близько 250 мільйонів шведських крон.

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Швеція оголосила про новий пакет допомоги

Уряд Швеції оголосив про нову підтримку нашої держави у розмірі 140 мільйонів шведських крон через Міжнародний фонд Великої Британії для України, кошти якого спрямовуються на закупівлю оборонного обладнання. Серед іншого, Фонд планує закупити ракети дальнього радіуса дії для передачі ЗСУ.

Також Швеція оголосила про внесок у розмірі 90 мільйонів шведських крон до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО Україні для закупівлі:

оборонного обладнання,

палива,

медичного обладнання,

обладнання для військового вишколу,

підтримки для зміцнення і модернізації інститутів оборони та безпеки України.

Окрім цього, Збройним силам Швеції доручать провести ознайомчу підготовку українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаках JAS 39.

Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою,

– повідомили у шведському уряді.

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Швеція продовжить підтримувати Україну

Уряд Швеції вирішив, що Збройні сили країни реалізовуватимуть рішення щодо постачання військових матеріальних систем в Україну. В межах цього рішення ЗСШ можуть проводити операції із залученням до 60 осіб на місцях у Польщі, Румунії та Словаччині.

Починаючи з 2022 року, Швеція поставила Україні велику кількість різних типів систем матеріально-технічного забезпечення. Однак складніші системи озброєння потребують більш довгострокового рішення щодо постачання, яке включає:

технічну підтримку систем,

запасні частини та змінні агрегати,

боєприпаси для підтримання оперативного ефекту протягом тривалого часу.

Тому Збройні сили Швеції мають намір розробити довгострокове рішення з постачання кваліфікованих матеріальних систем, таких як:

переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70,

бойові машини піхоти CV 90,

бойові танки третього покоління Strv 122,

самохідні артилерійські установки Archer калібром 155 міліметрів, які раніше передали Україні.

Система постачання створюється у співпраці між Збройними силами Швеції, Шведським управлінням оборонного майна та відповідними шведськими промисловими підприємствами. Місія триватиме до 31 грудня 2025 року.

Місію ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM UA) очолює штаб військового планування та ведення операцій (MPCC), що базується в Брюсселі та виконує функції стратегічного та оперативного штабу операції. Уряд Швеції доручив своїм Збройним силам продовжувати направляти офіцерів до MPCC до 8 листопада 2024 року.