Наступ вже триває: яка мета активізації росіян на Запоріжжі

Зараз Росія стягує війська з різних регіонів на Запорізькому напрямку. Ймовірно, ворог готується до нової наступальної хвилі на Запоріжжі.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив напруга на цій ділянці фронту.

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Нова хвиля наступу на Запоріжжі

Окупаційна армія вже йде в наступ у Запорізькій області. Зокрема, у районі Роботинського виступу. Мета росіян – зрізати Роботинський виступ й вийти на межі, на яких вони були станом на травень 2023 року.

Росіяни вже захопили село Роботине, повністю знищивши його,

– мовив військово-політичний оглядач.

Наразі йдеться про бойові дії по позиціях на північ від Роботиного. Російські загарбники докладають максимум зусиль, щоб до кінця літа було розв'язане питання з Роботинським виступом.

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Фактично перекидання сил та засобів відбувається для підсилення угруповання, яке зараз веде наступальні дії.

Якщо їм вдасться виконати цю бойову задачу до кінця літа, то можна говорити про те, що противник після цього може спробувати відкрити Оріхівський напрямок. Тобто росіяни намагатимуться наступати вже на Оріхів,

– додав Коваленко.

Загалом по всій лінії відбувається боєзіткнення. Найбільш інтенсивні напрямки зараз Покровський і Торецький.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку / дивіться на карті