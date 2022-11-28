Усі колаборанти залишили Нову Каховку, – Центр спротиву

Зрадники продовжують тікати з тимчасово окупованої Херсонщини. За інформацією місцевого підпілля, колаборанти залишили Нову Каховку.

Зазначають, що місто залишили не лише про ті хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й ті хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

Читайте також Окупанти розстріляли пенсіонерку та її всиновленого сина на Херсонщині: моторошні фото

Колаборанти втекли з Нової Каховки

У Центрі національного спротиву вкотре закликали містян залишити місто до моменту його деокупації Збройними Силами України.

Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наші військові 11 листопада звільнили Херсон. Окупанти втекли на лівий берег Дніпра.

Раніше депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомляв, що у Новій Каховці та Горностаївці нічого не змінилося – росіяни все ще розміщують техніку та БК на промислових об'єктах.

Він наголосив, що ЗСУ нищать і ворожу живу силу, і командні пункти. Також він стверджує, що в окупантів немає безпечного місця і те, що вони собі гадали, що здатні закріпитись на лівому березі і довго тримати під вогневим контролем весь правий берег – це не так.

Російські війська обстрілюють Херсонщину

23 листопада загарбники обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.

Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.

Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.

Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.

Варте уваги – Сергій Хлань про нещодавні обстріли Херсонщини: дивіться відео