На "Рамштайні" оголосили про нову коаліцію на підтримку України: чим вона буде опікуватись

Союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання – передача ЗСУ танків Leopard та проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Про створення коаліції на засіданні "Рамштайну" оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Які країни долучились:

Естонія;

Німеччина;

Люксембург;

Нідерланди;

Польща.

Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України. Крім того, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.

"Сьогодні все це буде ключовими пунктами в порядку денному. Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі", – додав Остін.

Головне про новий "Рамштайн"

Сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі анонсував, що зустріч буде"чудовою".

Очільник Пентагону оголосив на початку зустрічі, яка до слова, стала уже 15-ю, що обіцяні Вашингтоном танки Абрамс, вже незабаром приїдуть до України.

За словами Остіна, загалом США та глобальні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для оборони України і "зараз ці пожертви демонструють глибоку рішучість близько 50 країн, які зібралися тут".

! Цього року союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.