Поки вбивають українців: у новій концепції зовнішньої політики Росії кажуть про "добросусідство"

Президент держави-агресорки Володимир Путін затвердив оновлену концепцію основних напрямів зовнішньої політики Росії. Поки його армія вбиває мирних жителів в Україні, у документі розповідають казки про "добросусідство".

Росіяни заявляють, що логіка документа "відбиває зміни на зовнішньополітичному контурі" після 24 лютого. Нову концепцію оприлюднили на сайті Кремля, інформує 24 Канал.

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Як окупанти формують "добросусідство"

Росія, яка жорстоко напала на Україну та спричинила не один воєнний конфлікт у світі, визначає у концепції мету – формування відносин добросусідства з суміжними державами.

Ба більше, стверджують, мовляв, головна мета Росії в ближньому зарубіжжі – перетворення регіону на зону миру, добросусідства і процвітання. Як виглядає російська "зона миру", можна побачити на фото зруйнованого Маріуполя, Мар'їнки чи Волновахи.

Далі окупанти цинічно розповідають, що збираються сприяти запобіганню виникнення вогнищ напруженості та конфліктів на чужих територіях. Також Росія обіцяє союзникам та партнерам підтримку у просуванні спільних інтересів та забезпеченні розвитку. Водночас через поразки в Україні сама просить цю підтримку в третіх сторін.

Росіяни та "багатовікові традиції"

Також окупанти визначили, з ким збираються будувати "стійкі та добросусідські відносини". Говорять про учасниць СНД та інших суміжних держав, які начебто пов'язані з Росією багатовіковими традиціями спільної державності, спільною мовою та близькими культурами.

Фактично росіяни цим твердженням знову повторюють байку про "братські народи".

Не обійшлось і без згадок про підтримку окупованих Росією районів. Мовилось про грузинські райони – невизнані "республіки" Абхазії та "Південної Осетії". Словами "поглиблення інтеграції з Росією" окупанти натякнули, що свою загарбницьку політику зупиняти не збираються.

Насамкінець росіяни заявили, що мають намір зміцнювати співробітництво в зоні Каспійського моря. До слова, казку про "страшний Захід" окупанти так само повторили. В оновленій концепції США названо "головним провідником антиросійської лінії".