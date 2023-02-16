Сьогодні окупанти можуть завдати повторного ракетного удару по Україні, – ОК "Південь"

У ніч проти 16 лютого росіяни запустили по Україні 32 ракети, ЗСУ вдалося збити 16 з них. Очевидно, російські окупанти шукають нову тактику, яка буде для них результативною.

Як сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ворогу потрібна бодай якась "перемога".

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Після нічної атаки 16 лютого ворог вже звітує про "ураження" 11 областей України.

Вони вже рапортують про те, що було уражено понад 11 областей України. Це говорить про просування наративів оцієї їхньої "побєдоносності". Бо вони готуються тиснути на нас,

– пояснила Гуменюк.

Вона додала, що ворог змінив тактику. Це говорить і про запуск повітряних куль, які вже не одноразово помічали у небі над Україною.

Чи можуть окупанти вдарити знову

Станом на ранок 16 лютого ракетоносії все ще перебувають на службі. Але їм, швидше за все треба перезарядитися.

"Ми спостерігаємо за ситуацією і оперативно повідомляємо про загрози", – підсумувала вона.

Нова нічна атака ворога: що відомо