Нова очільниця "слуг" Шуляк назвала найслабшу область для партії

15 листопада 2021 , 21:55
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Джерело:

24 канал

Олена Шуляк назвала область, яка є найслабшою для "Слуги народу". Однак цю ситуацію виправлятимуть вже найближчим часом.

Про це новообрана очільниця політсили сказала журналістам на брифінгу. За її словами, найслабшою для "Слуги народу" є Кіровоградська область.

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"Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі", – запевнила Шуляк.

Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.

Мабуть, ми розпочнемо саме з неї для розвитку наших осередків у цьому напрямку,
– додала очільниця.

Зверніть увагу! Шуляк стала очільницею "Слуги народу" 15 листопада. На цій посаді вона замінила Олександра Корнієнка.

Дивіться брифінг Корнієнка та Шуляк: відео 24 каналу

Які зміни чекають "слуг"

  • Нова очільниця хоче провести так званий аудит партії. Ймовірно, будуть відкликані певні депутати.
  • Також Шуляк пропонує дещо змінити у структурі політсили. Зокрема, перезавантажити політичну раду партії, створити орган повсякденного оперативного управління – президію політради.
  • Планують створити новий вищий керівний орган – дисциплінарну комісію. 
  • Голова партії анонсувала підготовку нової редакції програми партії.
  • Окрім цього, створять нові формати взаємодії партії з фракцією.
Автор: Тетяна Пасічник