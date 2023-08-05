Нова операція СБУ: момент удару по великому російському танкеру SIG

У ніч проти 5 серпня дрон біля Керчі атакував російський танкер, який транспортує нафтопродукти. За атакою на танкер окупантів знову стоїть СБУ.

Джерела 24 Каналу у Службі безпеки повідомили, що вночі СБУ підірвала великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.

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Операція відбувалася саме в територіальних водах України

Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Важливо зазначити, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.

Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація відбувалася вже за класичним сценарієм: танкер атакував надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу.

Момент удару дрона по російському танкеру: дивіться відео

У СБУ розповіли про результати атаки. Зокрема, один з найбільш потужних нафтових танкерів Росії, який збудований у 2014 році, розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.

Танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.

Що відомо про атаку на російський танкер