Нова операція СБУ: момент удару по великому російському танкеру SIG
У ніч проти 5 серпня дрон біля Керчі атакував російський танкер, який транспортує нафтопродукти. За атакою на танкер окупантів знову стоїть СБУ.
Джерела 24 Каналу у Службі безпеки повідомили, що вночі СБУ підірвала великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.
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Операція відбувалася саме в територіальних водах України
Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Важливо зазначити, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.
Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація відбувалася вже за класичним сценарієм: танкер атакував надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу.
Момент удару дрона по російському танкеру: дивіться відео
У СБУ розповіли про результати атаки. Зокрема, один з найбільш потужних нафтових танкерів Росії, який збудований у 2014 році, розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.
Танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.
Що відомо про атаку на російський танкер
- Опівночі в окупованому Криму було неспокійно через яскраву заграву поблизу Кримського мосту. Окупанти заявляли, що в Керчинській протоці спостерігається атака дронів безпілотних – надводних і повітряних.
- Ближче до 1 ночі з'явилася інформація, що дрон врізався у танкер за 50 кілометрів від Кримського мосту. Через годину росіяни підтвердили удар по танкеру.
- Група рятувальників вирушила з Новоросійська до району Керченської протоки.
- Пропагандисти розповіли, що внаслідок атаки дрона танкер отримав пробоїну у районні машинного відділення біля ватерлінії з правого боку. Також через пошкодження машинне відділення затопило, тому танкер просто не зміг рухатися самостійно.
- Цікаво, що Росія поширює брехливі заяви, мовляв, танкер був "цивільним". Однак у Міноборони України чітко пояснили Москві, що російські кораблі в Чорному морі можуть розглядатися Києвом, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
- Крім того, танкер SIG уже майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Саме цим танкером Росія постачала авіаційне паливо до Сирії.