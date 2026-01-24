Росія планує бити по Україні забороненими ракетами "Новатор": чи зможе наша ППО перехопити їх

Ворог, ймовірно, планує застосувати по території України нові крилаті ракети "Новатор". Ця зброя має великий радіус дії, тому важливо розуміти, чи українська протиповітряна оборона здатна її перехопити.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що "Новатор" – це крилата ракета наземного базування. Її дальність дозволяє атакувати будь-яку точку України.

Дивіться також "Шахеди" по Україні хочуть запускати безперервно: чи реалістичний план Росії та як йому завадити

Чи здатна ППО України збивати ракети "Новатор"?

Роман Світан вважає, що в української ППО не мало б виникнути труднощів, щоб протидіяти крилатим ракетам "Новатор", адже наші захисники вже навчились збивати зброю подібного типу.

З огляду на новаторства, які росіяни зараз можуть використовувати, то нічого нового для нашої протиповітряної оборони немає. Триватиме стандартне знищення крилатих цілей,

– сказав він.

Окрім ракети "Новатор", росіяни спробують використовувати й інші нові розробки зі збільшеною дальністю. Однак, за словами військового експерта, протидіяти цьому також можливо.

Для цього Україна, ймовірно, використовуватиме зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності або винищувачі.

Під час останніх атак росіяни використовували "Циркон". Це проблемна ракета. Її рідко використовують. Виникає враження, що це передсерійне випробування, адже досі триває удосконалення механізмів наведення. До речі, "Новатор" теж може бути в режимі випробувань,

– зауважив Світан.

Він додав, якщо це так, то ракета може бути не точною та, як наслідок, дуже небезпечною для житлових будинків. Тому важливо найближчим часом дотримуватись правил повітряної тривоги.

Яку Росія використовує зброю по Україні?