День в окупантів не задався: схоже, ще одна серія Чорнобаївки, – Хлань

російські окупанти мають важкий день на Херсонщині – ЗСУ завдали серію ударів по Чорнобаївці. Місцеві повідомляють про вибухи.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації, депутат місцевої облради Сергій Хлань. Попередньо, місцеві жителі публікували фото та відео, де було видно клубки диму у небі над Херсонщиною.

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Схоже, ще одна серія Чорнобаївки. Місцеві повідомляють про вибухи. День у російських окупантів не заладився,

– зазначив Хлань.

Сергій Хлань додав, що на південному фронті відбувся перелам, який вплинув не тільки на воєнну обстановку, а й на настрої херсонців.

Останні вибухи у районі Чорнобаївки були теж не так давно – 22 липня. Однак, нічого нового, це уже скоріше гарна традиція ЗСУ. Чорнобаївка – не єдине місце на Херсонщині, де за попередні декілька днів були вибухи на складах боєприпасів окупантів. В понеділок, 18 липня, було влучання у склад в Райське біля Нової Каховки.

ЗСУ йдуть: загарбники опинились в пастці

Сьогодні у ЗСУ підтвердили, що вдарили вчора ввечері по Антонівському мосту. Окупанти визнали, що внаслідок атаки міст дуже пошкоджено, тож рух ним припинили.

До слова, окупаційна влада Херсону заявляла про 10 ракет, а деякі з них нібито збили російські системи ППО. Також загарбники виправдовуються, мовляв, пошкоджений міст та успішна атака ЗСУ ніяк не вплине на хід війни.

ЗСУ дійсно наближаються до Херсону і скоро звільнять область з окупації.

В Офісі Президента пожартували з окупантів, які тепер опинились в пастці. Зокрема, як порадив Михайло Подоляк, російським окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також порадив їм залишити Херсон добровільно, поки є змога. Адже ЗСУ втретє можуть і не попередити.

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