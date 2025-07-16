Пів року потому: Трамп нарешті починає щось розуміти

Аналізувати нову схему, запропоновану Трампом щодо підтримки України, з погляду впливу на війну – поки марна справа, бо ми ще нічого не отримали. Питання номенклатури і швидкості постачань залишається відкритим, а саме це є ключовим з погляду впливу на війну.

А от певні нюанси наявності заяви аналізувати вже можна і треба. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Читайте також Просте пояснення, чому Путін постійно бреше Трампу

Чому нові заяви Трампа сприймають як великий успіх?

Перше – це те, як сприймається відповідна заява. Після погроз та тиску на Київ, а також натяків на можливість залишити Україну сам на сам із Росією, нові ініціативи із Білого Дому сприймаються як великий прогрес і успіх, як в Європі, так і в нас.

Дональду Трампу 2.0. знадобилося майже пів року, щоб прийти туди, де ми були. А саме до розуміння того, що іншого варіанту, окрім як надавати допомогу Україні і тиснути на Росію, немає, з погляду створення умов для домовленостей.

Але після майже пів року "fire and fury" (вогню і люті – 24 Канал) щодо України нова ініціатива США тепер сприймається як велика благодать.

Друге – це те, що "США продають НАТО (Європі і Канаді) зброю, а ті вже передають її Україні або компенсують те, що самі до цього передали Україні". Таким чином Вашингтон далі продовжує позиціювати себе як посередник в переговорах Україна – Росія.

Третє – це присутність генсека НАТО в Білому Домі. Це все фактично про нову трансатлантичну угоду між США і Європою, де Європа бере на себе прямо і опосередковано більшу відповідальність за свою безпеку і безпеку України. Тобто після погроз і натяків в бік НАТО Трамп хоче показати, як все координується із союзниками по Альянсу, а сам Альянс знову дуже цінний і важливий.

Усе це в сукупності гарно лягає в ідеологію America First, що можна продавати виборцям на проміжних виборах 2026 і 2028 років.

Однак це все не сприймалося б як великий прогрес і успіх без нагнітання перших пів року адміністрацією Трамп. Гарний приклад того, що можна геть по-різному сприймати одні і ті ж самі речі, залежно від зміни декорацій і контексту.

Підтримати фонд "Повернись живим".