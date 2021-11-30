Нова спроба прориву: що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі
30 листопада 2021 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:PAP
Агресивні групи мігрантів на польсько-білоруському кордоні знову намагалися йти в наступ. Польща повідомляє, що за добу, 29 листопада, було 134 спроби перетнути кордон.
Польські прикордонники кажуть про дві спроби силового перетину кордону. Влада винесла 33 рішення про депортацію. Під час них агресивні групи мігрантів закидали камінням й петардами польських офіцерів, а також осліпили.
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Що відомо про новий штурм мігрантів
- Перший агресивний напад стався близько шостої вечора за польським часом на прикордонному пості Мельника. Група з 70 учасників хотіла прорватись на польську територію.
- За словами речниці польських прикордонників Анни Міхальської, каміння у прикордонників Польщі кидали не лише мігранти, але й люди у формі. 58 людей дістались до Польщі на відстань кількох метрів. Серед них 52 іракця та 6 турків відвели до лінії кордону.
- Вдруге польський кордон штурмували в ніч на вівторок у Шудзялові. Агресивна група спершу кидала каміння та труби з білоруського боку, а потім петарди. Прорвати кордон їм не вдалось, як каже речниця. також помітили білоруського солдата, який намагався розрізати паркан. В інцидентах немає постраждалих.
Мігранти вночі намагались прорватись крізь білоруський кордон: дивіться відео
Підтримка мігрантів з боку Білорусі
- За останні дні поляки помітили тенденцію до зменшення спроб нападу мігрантів з боку Білорусі. Водночас, білоруські спецслужби активно допомагають біженцям дістатись Польщі, як стверджує прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.
- За його словами, 28 і 29 листопада були відносно спокійними. Втім, тепер активною стала схема нічних нападів на кордон. Мігранти діють меншими групами за підтримки білоруських спецслужб.
- Також через погану погоду мігранти залишаються в таборах або на складі, які пристосовані для них. Поліція виявляє людей, які намагаються перевезти мігрантів вглиб Польщі.
Що відомо про кризу на кордоні Польщі і Білорусі
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.
- Нелегали облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.
- Польща стягнула військових, поліцейських та нацгвардійців. Глава польської поліції повідомив про 12 постраждалих бійців станом на 16 листопада.
- Поляки показали, як п'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю в руках.