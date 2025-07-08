В Україні запровадили нову структуру МЗС: Сибіга розповів про зміни

З понеділка, 7 липня, в Україні запроваджено нову структуру Міністерства закордонних справ. Відповідний наказ підписав очільник відомства Андрій Сибіга.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву дипломата. За його словами, нововведення відповідають реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

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Що відомо про зміни в структурі МЗС

У 2024 році Володимир Зеленський визначив одним з пріоритетів реформування МЗС, а також оновлення та посилення української дипломатії. Після тривалої підготовчої роботи у відомстві відновили практику проведення Колегії та на першому її засіданні затвердили нову структуру.

Департамент міжнародної безпеки та оборони України

Відтепер у міністерстві не буде департаменту роззброєння. "Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", – написав Сибіга.

Зміни в регіональних департаментах

Серед регіональних департаментів будуть: перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Це приведе структуру МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик.

Окрім того, управління США та Канади від'єднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, оскільки це окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" з латиноамериканськими справами.

Введення функціонального розподілу заступників

Відтепер у відомстві будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії та заступник міністра – CDTO з цифровізації.

Важливо, що спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) "від'єднують" в окремий департамент.

Нові окремі управління

Наприклад, управління недружніх країн, яке куруватиме перший заступник. Туди входитимуть не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Йдеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу.

Створюють також окреме управління санкційної політики, що дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційної роботи. "Зараз багато завдань як з посилення тиску, так і з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо", – зазначив Сибіга.

Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

Як свідчення пріоритетності шляху до вступу в Альянс – окреме управління НАТО від департаменту Європейського Союзу.

Департамент світового українства та гуманітарної співпраці

Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер – окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Це підтверджує важливу роль та пріоритетність розвитку зв'язків і взаємодії з глобальною українською спільнотою.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

Окрім того, Державну установу "Український інститут" і Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

З'являться також такі окремі підрозділи – відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.

Всі ці рішення є результатом ретельної та системної роботи. Вони продиктовані потребами воєнного часу,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив українській дипломатії провести "місяць тиску на Росію" для обмеження здатності країни-агресорки виробляти засоби терору.