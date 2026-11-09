Нова тактика окупантів та загроза для енергетики: командир "Перун" попередив про складну зиму

Російські окупаційні війська змінили тактику штурмових дій на фронті та наростили перевагу в реактивних засобах ураження. Про це розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун".

Як зазначив "Перун" в ефірі 24 Каналу, Україну чекає складна зима через технологічне відставання у певних компонентах та постійні удари ворога по критичній інфраструктурі.

Як змінилася тактика ворога перед зимою?

Через погіршення погодних умов та відсутність природного маскування («зеленки») загарбники відмовилися від щоденних «навалів» малими піхотними групами. Натомість росіяни перейшли до тактики накопичення особового складу.

Ворог тепер накопичує особовий склад у безпечних точках і чекає на момент, коли туман або негода дозволять їм просунутися великими групами,

– зазначив командир.

Ворог діє у кілька етапів: спочатку накопичує особовий склад у тилових пунктах, потім за сприятливих погодних умов (наприклад, туман або складні метеоумови) намагається просунутися на максимальну глибину до нових точок накопичення, чекаючи моменту для вирішального штурму.

Погані погодні умови, які погіршують видимість для українських захисників, стають для ворога «вікном можливостей». У такі дні інтенсивність штурмів зростає у п'ять разів – ворог може одночасно задіяти до 30 груп для просування вздовж лінії фронту.

Модернізація КАБів та неефективність РЕБ

Окремим викликом для Сил оборони залишаються керовані авіаційні бомби (КАБи), якими окупанти руйнують українські укриття та командні пункти. Ба більше, ворог провів технологічну еволюцію цього озброєння.

Ворог не лише масово використовує запаси авіаційних бомб, а й модернізує їх, встановлюючи реактивні двигуни для підвищення ефективності,

– наголосив «Перун».

Військовий пояснив, що пасивні методи протидії, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), не здатні повністю нівелювати цю загрозу. РЕБ може збити навігацію бомби, але вона все одно вибухне у зоні ураження, що становить високу небезпеку для цивільних об'єктів.

"Перун" про ситуацію на фронті: відео

Єдиним ефективним рішенням Дмитро Філатов вважає активний метод – знищення самих літаків-носіїв та аеродромної інфраструктури в тилу ворога.

Як приклад він навів успішний досвід угруповання «Азов», яке свого часу знищило інфраструктуру в Донецькому аеропорту, що суттєво зменшило інтенсивність ворожих атак. Противник використовував Донецький аеропорт для запуску «Шахедів», здійснюючи до 150 пусків на добу. Завдяки цілеспрямованим ударам по інфраструктурі аеродрому кількість ворожих пусків вдалося суттєво скоротити.

Філатов зазначив, що цей успішний досвід «Азова» є доказом того, що руйнування логістики та місць базування ворога є стратегічно важливим напрямком для боротьби з авіаційними загрозами та дронами.

Технологічне відставання та прогноз на зиму

Найбільш тривожним фактором командир називає стрибок РФ у виробництві нових реактивних засобів. За оцінкою Філатова, Україна наразі відстає у цьому компоненті щонайменше на рік, оскільки вчасно не знайшла дієвого механізму протидії.

Противник досяг значних успіхів у розробці та виробництві реактивних засобів. Наслідком цього технологічного дисбалансу може стати дуже складна зима, під час якої ворог буде максимально використовувати свою перевагу для завдання ударів по тилових об'єктах,

– попередив військовий.

Він додав, що росіяни прогнозовано збільшать тиск на українську енергетику. Хоча Сили оборони обов'язково знайдуть протидію новому озброєнню ворога, це рішення, за словами «Перуна», не з'явиться миттєво.

Під час ефіру командир оголосив важливий збір на ремонт мікроавтобуса:

Збір на ремонт мікроавтобуса / Скриншот з відео

"Перун" наголосив, що кожен внесок, незалежно від суми, є частиною спільної допомоги оборонцям, і закликав глядачів долучатися до підтримки підрозділу, поширювати номер картки та сканувати відповідний QR-код.

Для бійців підрозділу цей мікроавтобус є критично важливим засобом пересування. Автомобіль необхідний для оперативного доставлення особового складу до місць виконання бойових завдань та перевезення необхідного обладнання.