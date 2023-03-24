"Намагаються креативити": льотчик-інструктор розповів про ракетні обстріли та запаси росіян

Ворог намагається вчергове змінити тактику. Втім, окупанти не полишають планів знищувати мирне населення України, цим самим пропагуючи геноцид українського народу.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, росіяни наразі роблять спроби визначити, яке саме озброєння Україна може застосовувати проти них.

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Нова тактика росіян

Роман Світан пояснив, що малоймовірно, що окупанти будуть знову зосереджуватися на ураженні військових об'єктів на підконтрольній Україні території.

Будуть намагатися, звісно, але військові об'єкти в основному на лінії фронту на глибині десь до 50 кілометрів,

– додав він.

На його думку, ворог продовжуватиме працювати по об'єктах енергосистеми та критичної інфраструктури.

"Звісно, і по мирному населенню. Це одна із напевно головних рис нашої війни, вона геноцидна", – переконаний льотчик-інструктор.

За його словами, росіяни мають на меті знищити й українську армію, й українську націю.

Роман Світан пояснив, як буде діяти ворог найближчим часом: дивіться відео

Який план у ворога

Роман Світан повідомив, що ворог розуміє, що ЗСУ будуть отримувати нові системи зенітно-ракетних комплексів, а це сприятиме покращенню протиповітряної оборони.

"Тому будуть намагатися з одного боку її промацати тими ж ракетами, Shahed. Винищувачі зараз підходять і працюють. Керованими ракетами типу Х-31 і також керованими бомбами", – додав він.

Льотчик-інструктор наголосив, що водночас ворог боїться близько підходити до нашої території, чудово розуміючи дальність роботи систем ЗРК.

Намагаються здалека працювати тими ж бомбами. Вглибину територій вони, звісно, ж не зайдуть,

– переконаний він.

Світан зауважив, що сподіватися на те, що росіяни безсилі – марно.

"Змінюють тактику, будуть пробувати, креативлять, розуміючи, що масовані атаки призводять в основному до зменшення кількості ракет у них", – зосередив увагу він.

На його думку, росіяни вийшли на нульові складські запаси.

Запаси Росії

Роман Світан пояснив, що ресурсомісткість Росії дозволяє виготовляти 50 ракет на місяць.

Вони можуть розраховувати якраз на ці пів сотні крилатих ракет типу "Калібр", Х-101 і, вже виходячи з таких мінімальних даних, намагаються максимально виконати якісь задачі,

– розказав він.

На його думку, для ворога максимально успішно виконати задачу для звітності перед командуванням означає знищити якийсь житловий будинок або вбити декілька десятків українців.

Також росіяни виготовляють до 5 тисяч снарядів на добу.

"Нам розслаблятися не треба!" – переконаний Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що через дефіцит запасів росіяни будуть розподіляти свої сили.

Десь раз на місяць масштабна атака, або раз на тиждень така менша, як сьогодні вночі була,

– пояснив він і додав, що окупанти намагатимуться зміксувати свої можливості і дивитимуться, як реагують наші системи ППО.

Втім, Україна вже зовсім скоро зможе використовувати для боротьби із ворогом Patriot, SAMP/T. Ці потужні системи відкриють можливість знищувати російські ракети та літаки над їхньою територією, тобто позбавлять окупантів шансів навіть підходити до української землі.

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