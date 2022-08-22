Не треба вірити словам лукашенка, він хоче зіскочити, – Калиновський про останні заяви диктатора

лукашенко відзначився новою заявою. Самопроголошений президент білорусі заявив, що не планує напад і бомбардування України.

В ефірі 24 каналу журналіст "Радіо Свободи" у Білорусі Валерій Калиновський прокоментував нову "обіцянку" лукашенка.

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Він зазначив, що на такі нові заяви треба звертати увагу, але не надавати їм віри. Адже дуже часто усе відбувається навпаки. білоруський самопроголошений президент говорить одне, а відбувається зовсім інше.

Він має якусь певну свою гру. Хоче якось зіскочити з участі у війні проти України та того, що намагається зробити кремль,

– розповів Валерій Калиновський.

"Проте треба все-таки стежити, але не можна вірити. Це лукашенко довів участю в агресії проти України. Коли обіцяв, що з території білорусі лише трактори прийдуть, а полетіли ракети та поїхали танки", – додав Калиновський.

Останні новини щодо білорусі

Загроза вторгнення білоруської армії в Україну існує. Однак зараз немає жодних підстав стверджувати, що напад точно станеться найближчим часом.

білоруська політична діячка Світлана Тихановська ухвалила рішення створити перехідний уряд. Це означає, що головні демократичні сили білорусі об'єднались задля досягнення демократичних змін у білорусі.

Польща завершила будівництво 186-кілометрової стіни на кордоні з білоруссю. Проте білоруські службовці руйнують огорожу й допомагають мігрантам незаконно потрапити в ЄС.

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