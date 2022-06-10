Нова зброя від Франції: Жданов пояснив, чим саме вона потужна
Франція передала Україні зброю для знищення піхоти в окопах – безконтактні підривники для снарядів САУ Caesar. Вона є доволі потужною з різних причин.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він поділився деталями того, наскільки це озброєння є потужним.
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У чому саме особливість і потужність зброї
Франція була готова надати нам важку зброю, а потім сказали, що вже передали Україні безконтактні підривники для снарядів САУ CAESAR. Як пояснив військовий експерт, їх використовують для ураження піхоти відкритої й укрито розташованої.
Тієї піхоти, яка сидить в окопах, і відкрито розташованої неброньованої техніки. Для цього і є цей підривник,
– наголосив Жданов.
Він додав, що різниця лише в тому, що на сьогодні ті снаряди, які застосовують гаубиці CAESAR, підриваються методом контакту, тобто або контакту із землею, або з ціллю, у яку вони влучили.Зауважте! Загалом армія Франції мала всього 76 САУ Caesar. Відповідно до цього, Україні вона віддасть 16% цієї техніки.
Переданий же дистанційний підривник підриватиме снаряд на певній висоті, яку там встановлять. Є положення високе й низьке. Повітряний підрив снаряда розповсюджує осколки з верху вниз. Вони потрапляють, зокрема, в окоп.
"Зона ураження набагато більша й вірогідність ураження противника набагато вища. Повітряний розрив надає більшу ефективність осколкового фугастому снаряду стосовно ураження противника", – роз'яснив потужність військовий експерт.
Зброя від Франції: що ще відомо
- Отримані від Франції самохідні артилерійські установки Caesar ведуть вогонь по цілях в тилу російських військ на Донеччині та Луганщині, де зараз тривають найзапекліші бої.
- Відомо, що французька держава вже надала нашій державі 6 САУ Caesar. Вони прибули ще наприкінці квітня. Проте ЗМІ повідомляють, що розглядається передача ще 6 гармат до кінця червня. Еммануель Макрон може це оголосити в Україні, якщо його візит таки відбудеться.
- Власне, нещодавно якраз і з'явилась інформація про те, що президент Франції може таки відвідати Україну. Про це повідомляють іноземні ЗМІ. Під час візиту Макрон й цілком може оголосити додаткові поставлення зброї українським бійцям для протистояння з російськими окупантами.
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