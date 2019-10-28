Нова формула розмитнення авто на єврономерах: що сьогодні пропонують в уряді

В Україні можуть ухвалити проєкт закону щодо доступного розмитнення авто на іноземній реєстрації.

Про це стало відомим за підсумками круглого столу щодо доступного розмитнення, який проводили представники Міністерства інфраструктури. На заході були присутніми деякі власники авто з іноземною реєстрацією, зокрема представники громадського руху "Авто Євро Сила", та від влади представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної митної служби, Державної фіскальної служби та Міністерства екології.

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Відео круглого столу щодо доступного розмитнення у Мінінфраструктури

Як розповіли у "Авто Євро Силі", представники уряду повідомили, що є усі шанси, що автомобілі на єврономерах дозволять розмитнити за нинішньою формулою, щоправда не враховуючи коефіцієнт віку транспорту. Останнє серйозно знизить розмір податків. Таким чином, якщо враховувати ПДВ і мито, загальна сума сплат до бюджету складе приблизно 35% – за вартості машини у 1 тисячу євро доведеться сплатити лише 350 євро.

Щоправда, у Мінфіну є деякі питання до такої формули, адже поки не зрозуміло, чи буде отримувати держбюджет потрібні надходження від автоіндустрії. Представники "Авто Євро Сили", зі свого боку, зауважили, поки остаточно не визначено, хто зможе розмитнити авто за такими тарифами.

Зокрема, у ДФС наполягають, що дія законопроєкту мала б поширюватися на машини, ввезені до 25 листопада 2018 року. Водночас у "Авто Євро Силі" наполягають, що потрібно дозволити розмитнювати авто за такими ставками і тим, хто ввезе транспорт до набуття чинності нового закону, який наразі готують.

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За словами активістів, найближчим часом має з’явитись попередня версія проєкту закону щодо доступного розмитнення. І уже в ньому можна буде побачити фінішну формулу для перереєстрації. У "Авто Євро Силі" вважають, що документ передбачає передусім вирішення поблеми ввезених з порушеннями авто, а уже потім питання високих податків на розмитнення машин в Україні загалом. Додамо, що з вищезазначеним проєктом закону матимуть змогу ознайомитися усі охочі.

Раніше лідер громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у коментарі 24 каналу розповідав, що сьогодні в Україні налічуються 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією, і на їхніх власників також треба зважати. Водночас він зауважив, що власники нерозмитнених авто не відмовляються платити ПДВ, мито, сплачувати внески у Пенсійний фонд і надходження до армії

Головне навантаження сьогодні на вартість розмитнення авто – це акциз. Це більше ніж 150% від вартості автомобіля. Щоб розмитнити авто, потрібно заплатити державі дві його вартості. Це абсолютно нереально, нелогічно та абсолютно не має ні економічних, жодних підтверджень,

– вважає лідер "Авто Євро Сили".



Схема розмитнення авто, що діє в Україні станом на жовтень 2019 року: Інфографіка 24 каналу