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Нова номінація на "Оскарі" обурила мережу: подробиці

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"Оскар"
"Оскар" / Фото з відкритих джерел

На церемонії вручення премії "Оскар" побільшає номінацій. Так, премію вручатимуть у новій категорії – "популярний фільм". Крім того, у 2020 році церемонія відбудеться раніше, ніж зазвичай – 9 лютого.

Кіноакадемія США також заявила про скорочення телетрансляції до трьох годин та намір, щоб вона ширше транслювалась в усьому світі. 

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Нова категорія "популярного фільму" обурила користувачів. На їхню думку, премію мають вручати фахівці кіновиробництва. З нововведенням премія може діставатися не найякіснішим фільмам.

Видання Variety пожартувало з такої новини і запропонувало Академії ще сім нових категорій, які будуть доречні поруч з "популярним фільмом". До прикладу, "Найкраща роль другого плану у виконанні тварини", "Найкращий сиквел", "Найкраща "перезавантажена" версія старого фільму", "Найкраща роль у фільмі з Меріл Стріп, яку зіграла не Меріл Стріп", "Найкращий фільм Адама Сендлера", "Найкраще зображення гнилого томата", "Найкращий орк у серіалах Нетфлікс".

У Twitter також дорікнули тим, що вручати нагороди за "народний вибір" – це виглядає більше на премії музичного каналу MTV. 

Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження кінопремії Оскар-2018 відбулася уночі проти 5 березня.Найкращим фільмом було обрано творіння мексиканського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій, однак здобула перемогу лише в чотирьох.

Теги: LifeStyle Кіно Оскар
Джерело: 24 Канал
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