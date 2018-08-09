Нова номінація на "Оскарі" обурила мережу: подробиці

На церемонії вручення премії "Оскар" побільшає номінацій. Так, премію вручатимуть у новій категорії – "популярний фільм". Крім того, у 2020 році церемонія відбудеться раніше, ніж зазвичай – 9 лютого.

Кіноакадемія США також заявила про скорочення телетрансляції до трьох годин та намір, щоб вона ширше транслювалась в усьому світі.

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Нова категорія "популярного фільму" обурила користувачів. На їхню думку, премію мають вручати фахівці кіновиробництва. З нововведенням премія може діставатися не найякіснішим фільмам.

Видання Variety пожартувало з такої новини і запропонувало Академії ще сім нових категорій, які будуть доречні поруч з "популярним фільмом". До прикладу, "Найкраща роль другого плану у виконанні тварини", "Найкращий сиквел", "Найкраща "перезавантажена" версія старого фільму", "Найкраща роль у фільмі з Меріл Стріп, яку зіграла не Меріл Стріп", "Найкращий фільм Адама Сендлера", "Найкраще зображення гнилого томата", "Найкращий орк у серіалах Нетфлікс".

7 other categories the Oscars can add if the Academy gets (more) desperate https://t.co/TfwHErkptF pic.twitter.com/ZX655nkXQ7 — Variety (@Variety) 9 августа 2018 г.

У Twitter також дорікнули тим, що вручати нагороди за "народний вибір" – це виглядає більше на премії музичного каналу MTV.

Outstanding Achievement in Popular Film seems a bit "MTV Movie Awards-ish". #Oscars pic.twitter.com/KRoncNmu1f — AL (@sonikvilla) 9 августа 2018 г.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9 — The Academy (@TheAcademy) 8 августа 2018 г.

Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження кінопремії Оскар-2018 відбулася уночі проти 5 березня.Найкращим фільмом було обрано творіння мексиканського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій, однак здобула перемогу лише в чотирьох.