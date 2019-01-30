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      Новачок "Шахтаря" взяв відстрочку від служби в армії, щоб грати за "гірників"

      170 Читать новость на русском
      Манор Соломон
      Манор Соломон / ФК "Шахтар"

      Півзахисник донецького "Шахтаря" Манор Соломон має проходити службу в Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ). Відтак, щоб грати за донецький клуб, футболісту довелося брати відстрочку.

      "В Ізраїлі, коли тобі виповнюється 18 років, всі громадяни йдуть в армію. Це не обов'язково має бути щось серйозне. Іноді армія може проходити через службу в офісі. Це не завжди військова служба, але багато людей допомогли мені взяти відстрочку. Я радий, що зміг приєднатися до команди", – розповів Соломон у коментарі телеканалу "Футбол 1".

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      Варто зазначити, що Манор Соломон – військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю. У грудні 2017 року його призвали до армії. Зараз йому залишилося відслужити ще близько 19 місяців. Поки футболіст отримав звільнення від служби на рік з можливістю подовження. Однак йому доведеться відслужити цей термін. Один з варіантів – проходження військової служби під час відпустки.

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Новини Ізраїля
      Джерело: 24 Канал
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