Новачок "Шахтаря" взяв відстрочку від служби в армії, щоб грати за "гірників"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Манор Соломон має проходити службу в Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ). Відтак, щоб грати за донецький клуб, футболісту довелося брати відстрочку.

"В Ізраїлі, коли тобі виповнюється 18 років, всі громадяни йдуть в армію. Це не обов'язково має бути щось серйозне. Іноді армія може проходити через службу в офісі. Це не завжди військова служба, але багато людей допомогли мені взяти відстрочку. Я радий, що зміг приєднатися до команди", – розповів Соломон у коментарі телеканалу "Футбол 1".

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Варто зазначити, що Манор Соломон – військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю. У грудні 2017 року його призвали до армії. Зараз йому залишилося відслужити ще близько 19 місяців. Поки футболіст отримав звільнення від служби на рік з можливістю подовження. Однак йому доведеться відслужити цей термін. Один з варіантів – проходження військової служби під час відпустки.