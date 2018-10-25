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      Новачок Суперліги "Запоріжжя" переміг "Хімік" і очолив турнірну таблицю

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      "Хімік" програв "Запоріжжю"
      "Хімік" програв "Запоріжжю" / ФБУ

      Южненський "Хімік" приймав "Запоріжжя" в рамках четвертого туру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. І поступився амбітному новачку.

      Хімік – Запоріжжя 87:95 (19:32, 18:14, 21:16, 29:33)

      У першій чверті гості продемонстрували фантастичну гру в нападі, реалізувавши 4/5 триочкових при 73% кидків з гри. Команда Валерія Плеханова набрала 32 бали за чверть, на що "Хімік" відповів лише 19 очками.

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      У другій десятихвилинці господарі зуміли налагодити гру в захисті, пропустивши лише 14 очок, і продовжили атакувати на своєму рівні, скоротивши відставання перед великою перервою до 9 балів. Окремо треба відзначити великий обсяг браку в обох команд: за першу половину суперники припустились 20 втрат на два колективи – по 10 на кожний. Що стосується індивідуалій, то в першій половині кращим став Малік Трент, який вийшовши з лави, приніс своїй команді 13 очок при 83% реалізації кидків з гри.

      У третій чверті гра пришвидшилась: команди почали менше грати позиційно, зробивши акцент на швидкі відриви та гру один в один. Южненці розпочали другу половину з ривка, зусиллями Джонса та Павлова скоротивши відставання до 2 очок, однак запоріжці зуміли втримати перевагу перед заключною чвертю. Від максимальних в цьому матчі 13 балів переваги у команди Плеханова залишилось лише 4 очка відриву.

      Але вирішальна четверта чверть пішла не за планом господарів. Южненці зробили серію промахів у той час як американці потроху продовжували тягнути "Запоріжжя". Завершилось це тим, що перевага гостей знов сягнула двозначної відмітки.

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      Спроби южненців скоротити відставання гості гасили триочковими влучаннями Мироненка та Кондракова, а черговий перфоманс від Трента розставив в цьому матчі усе по своїм місцям. "Запоріжжя" лідирувало в рахунку протягом 40 хвилин гри, здобувши свою п’яту перемогу в сезоні – 95:87.

      Кращим в цій грі став американський захисник "Запоріжжя" Малік Трент, який, вийшовши з лави, за 28 хвилин набрав 30 очок, зробив 6 перехоплень, 5 передач та 4 підбирання (РЕ – 35).

      Свій наступний матч "Хімік" проведе в суботу, 27 жовтня, вдома проти Миколаєва, а Запоріжжя в цей же день на виїзді протистоятиме Одесі.

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: ФБУ
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      Новини за 25 жовтня
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