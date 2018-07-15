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Новак Джокович вчетверте виграв Wimbledon

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Новак Джоковіч
Новак Джоковіч

У фіналі Відкритого чемпіонату Англії серб Новак Джокович зумів обіграти представника Південно-Африканської Республіки Кевіна Андерсона. Для Джоковича це стала четверта перемога на Wimbledon

Щоб здобути титул, Джоковичу знадобилося дві години та 18 хвилин. При цьому він виграв усі три сети. Перші два – по 6:2 у кожному з них. При цьому серб вигравав перший та п’ятий гейми на подачі Андерсона.

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Лише у третьому сеті Андерсон намагався хоч якось виправити ситуацію. Кожен з тенісистів вигравав свої подачі. І у дев’ятому геймі при рахунку 4:5 на користь південноафриканця, він двічі не зумів реалізувати сет-пойнт. Згодом за рахунку 5:6 Андерсон мав потрійний сет-пойнт, але Джокович кожен раз відігравав його. А вже на тай-брейку серб довів матч до перемоги.

Новак Джокович – Кевін Андерсон 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Дивіться відео про перемогу Джоковича

 

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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