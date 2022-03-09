Нове економічне приниження: у Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів

У вівторок, 8 березня, американська компанія McDonald's повідомила про рішення припинити роботу у Росії, яка напала на Україну.

Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги, або в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування. Відповідне відео опублікував у телеграм Антон Геращенко.

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Тисячі рублів за бургери

У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.

У Росії продають бургери за тисячі рублів / Скриншот з телеграму "Лачен пишет"

Геращенко схарактеризувати це, як новини про економічне приниження росіян.

Свого часу черга у перший McDonald's ознаменувала розвал Союзу. Нехай ця черга стане провісником розвалу Мордору,

– додав Антон Геращенко.

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