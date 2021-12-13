Нове МЗС Німеччини зробило заяву щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відповіла, чому сертифікація російського газопроводу припинена. Мовляв, уся справа в міжнародних нормах.

Сертифікація "Північного потоку-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу. Мовиться і про питання, пов'язані з його будівництвом.

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Німеччина закликала Росію відповідати нормам

Очільниця МЗС Німеччини розповіла про російський газогін перед участю в засіданні Ради ЄС в Брюсселі. За її словами, європейський регулятор ще в листопаді 2021 зазначив про невідповідність "Північного потоку-2" нормам Євросоюзу.

Агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань,

– відзначила Бербок.

Вона пригадала, що Федеральне мережеве агентство це зробило нещодавно. Саме тому поки газогін не можуть схвалити.

Бербок і російський газопровід: коротко

Нова глава МЗС Німеччини не вперше виступає проти Росії. За даними організації AVAAZ, через неї Кремль став поширювати неправдиві новини.

Представниця партії "зелених" пояснювала, що "ПП-2" суперечить цілям захисту клімату, тому що Німеччині необхідно відмовлятися від традиційних джерел енергії. Також газогін робить країну надто залежною від Росії.

Бербок переконана, що Україна опиняється у програші у разі запуску газопроводу. Мовляв, країна втратить надходження від транзиту газу.

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Анналена Бербок сказала, що коаліційна угода нового німецького Кабінету міністрів передбачає, що в питаннях газопроводів він дотримуватиметься європейських норм.