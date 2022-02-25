Нове звернення Зеленського до українців: головні тези

Президент Володимир Зеленський знову звернувся до українців. Він наголосив, що наша мета – закінчити бої. Однак попередив, що ніч буде дуже важкою.

Зеленський наголосив, що і день був важким. Бої йдуть на багатьох фронтах.

Важливо Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський

Боротьба на дипломатичному фронті

Зеленський наголосив, що сьогодні говорив з багатьма світовими лідерами. Наприклад, з Еммануелем Макроном, Джо Байденом, Урсулою фон дер Ляєн тощо.

Домовились про нову значну допомогу.

Втрати ворога серйозні

Зеленський наголосив, що головна мета України – закінчення цієї бійці. Втрати ворога дуже серйозні. Однак, на жаль, втрати маємо і ми. Українці героїчно чинять спротив.

Обстріли садочків

Зеленський обурився обстрілом дитячих садків. Вбиті та поранені діти – це вирок цьому вторгненню.

Що це за війна проти українських дітей! Хто вони? Вони теж неонацисти?

– запитав президент.

Вночі мусимо вистояти

Глава держави переконаний, що ця ніч буде важчою, ніж день. Сили противника підуть на штурм. Ворог зосередиться на Києві.

Не можна втратити столицю,

– сказав президент.

Робіть все, що можете

Росіяни застосовуватимуть всі наявні в них сили, аби зламати опір українців. Тому Зеленський закликав громадян робити все, що можна, аби зупинити ворога.

"Зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах та будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим можете", – наголосив президент.

Цивільним слід бути обережними

Проте кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним. При будь-якій небезпеці треба йти в укриття.

Президент підсумував, що всі молитви українців з нашими військовими.

Ніч буде важкою, дуже важкою...Але буде ранок,

– наголосив президент.

Дивіться відеозвернення Зеленського: