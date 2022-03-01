Ніхто не пробачить обстріл Харкова, – нове звернення Зеленського до українців
Президент Володимир Зеленський 1 березня звернувся до українців. Він наголосив, що російська ракета у центрі Харкова – це відвертий терор. Після цього удару Росію мають визнати державою-терористом.
Зеленський сказав, що Харків і Бєлгород завжди були близькими в багатьох сенсах, але не після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода. Цього ніхто ніколи не пробачить.
До теми Харків та Київ для Росії – основні мішені, – Зеленський
Росія – держава-терорист
Зеленський наголосив, що крилата ракета у Харків – це терор проти України. На площі не було військової цілі, як і втих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії.
Удар по Харкову – воєнний злочин та державний тероризм Росії. Після такого весь світ має офіційно визнати Росію державою-терористом.
Зеленський закликав усі країни негайно відреагувати на цю злочинну тактику агресора і визнати, що Росія здійснює державний тероризм. Росіяни нестимуть відповідальність за це в міжнародних судах.
Харків та Київ – мішені Росії
Президент відзначив, що Харків та Київ – найважливіші мішені для Росії.
Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави,
– наголосив глава держави.
Він додав, що в усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога, але в Києві – це особливо важливо.
"Захистимо Київ – захистимо державу", – додав президент.
Новий глава Київської міської військової адміністрації
Зеленський на час війни призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова:
- Це професійний військовий. Служив командувачем сил підтримки.
- На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014 – 2015 роках.
- Державний експерт Служби військової безпеки РНБО.
Кличко залишається мером
Віталій Кличко залишається мером Києва. За словами Зеленського, у нього буде своя сфера відповідальності.
Тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці,
– пояснив президент.
МЗС відкликає посла з Киргизстану
Зеленський розповів, що МЗС негайно відкликає послів з Киргизстану та Грузії на консультації.
"За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій", – сказав Головнокомандувач.
Зеленський подякував лікарям та волонтерам
Президент наголосив, що подвиги лікарів – це приклад найвищої моральної сили. Вони рятують людей цілодобово. Тепер їхня робота – це одна з ключових ліній нашої оборони.
"Вдячний кожному і кожній, хто в цих надзвичайно складних умовах забезпечує наших людей усім, що необхідно для життя. Продукти, енергія, ліки", – додав президент.
Також він подякував кожному українцю, який зупиняє голіруч танки та силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель.
Щоб довести, що вони всі тут чужі. Це і є народна війна. Це і є народ України. Слава Україні!
– підсумував Зеленський.
Дивіться ранкове звернення Зеленського: