Ми стали наддержавою духу, – нове звернення Зеленського до українців

Володимир Зеленський ввечері 5 березня вчергове звернувся до українців, наголосивши, що наш народ зараз – на висоті духу й максимумі можливостей.

Зеленський відзначив, що за ці важкі дні ми стали наддержавою духу – мільйонним одним цілим. Він згадав про кожного військового, лікаря, підприємця, вихователя тощо.

До теми Це особливий героїзм, – Зеленський про українців, які виходять проти озброєних окупантів

Ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу,

– наголосив президент.

Звідки в нас така впевненість

Зеленський запитав, що дає нам таку впевненість. Він наголосив, що ця реальність щодня підживлюється енергією наших людей, нашого спротиву та протесту.

"Херсон. Мелітополь. Бердянськ. Конотоп. Реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють окупантів. Своєю рішучістю. Єдністю. Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопу, де місцеві кричать на окупантів, – це Україна", – сказав глава держави.

Президент зауважив, що протестувати, коли твоє місто окуповане, – особливий героїзм. Однак додав, що ця окупація – штучна й точно тимчасова.

Окупантів треба гнати

Зеленський сказав, що наші люди не відступають і не здаються. Вони кричать окупантам – "йди додому", та відтісняють їх із нашої території.

Українці! В усіх наших містах. Куди зайшов ворог. Відчуйте це. Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість,

– закликав президент.

Він додав, що треба виходити і гнати це зло з наших міст. Щоб окупанти не зробили нові так звані "днр" і "лнр", в яких нормальне життя просто неможливе.

Донбасе, зараз саме час!

Зеленський також російською звернувся до жителів окупованого Донбасу. Він згадав їм фразу, що "Донбас ніхто не ставив на коліна, і ніхто не може поставити". Ці слова у Донецьку й Луганську раніше часто повторювали.

"Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз саме час! Ми звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованій території. До всіх, хто чує нас. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться за свої права! За волю", – сказав президент.

Боротись треба разом із Херсоном, Бердянськом, Києвом та всіма іншими українськими містами.

Порівняйте Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів

Зеленський знає, що багато хто з жителів окупованих територій повірив, нібито Україна їх ненавидить. Цю брехню на російському телебаченні говорять щодня.

Просто порівняйте – Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів війни. Вам казали, що ми знищуємо міста. Подивіться на Харків. На Чернігів. На п'ятсоткілограмові бомби, які скидали на будинки українців,

– додав політик.

Це зробила Росія. Зеленський наголосив, що вона ж це зробила на ваших очах. Тому жителям Донбасу треба захищатись, інакше агресор забере їхні життя.

"Україна у своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки. І всі на Донеччині для нас завжди були і будуть нашими людьми, нашими громадянами", – підсумував український лідер.

Дивіться нове звернення Зеленського:



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