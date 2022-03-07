Вирішуємо майбутнє континенту своїм спротивом, – нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський вранці 7 березня знову звернувся до українців. Він наголосив, що українці ніколи не хотіли цієї війни, але зараз, захищаючись, змушені вирішувати майбутнє континенту своїм спротивом.

В Україні зараз вирішується, чи стане ще хтось в Європі жертвою такої ж російської агресії. За словами Зеленського, із цим погоджуються світові лідери.

До теми Якщо агресія Росії продовжиться, міжнародні санкції лише посиляться, – Зеленський

Майбутнє континенту вирішуємо ми своїм спротивом, і наші друзі – своєю допомогою,

– наголосив президент.

Потрібні нові санкції

Зеленський знову говорив телефоном з партнерами: президентами Польщі та Франції Анджеєм Дудою й Еммануелем Макроном, прем'єрами Великої Британії та Італії Борисом Джонсоном й Маріо Драгі, очільником уряду Індії Моді.

Президент зазначив, що отримав сильні сигнали. Тези абсолютно логічні: якщо Росія не відмовилась від вторгнення і продовжує агресію, потрібні нові санкції. Наприклад, бойкот російського експорту, імпорту та відмова від їхньої нафти.

"Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю – коли відмовляєшся давати гроші терористу", – наголосив Зеленський.

Він додав, що діяти треба рішучіше. Якщо хтось втрачає розум, то має забути про комерцію.

За словами лідера, успіх української армії, воля народу та принциповість санкцій – це шлях до миру.

Терор Росії

Зеленський нагадав, що вночі окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню. Росіяни били по спальних районах Харкова. Це не має жодного воєнного сенсу – просто терор. Окупанти тримають в заручниках жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля.

Однак скоро вони отримають покарання. Ворог втомлений та деморалізований. Президент відзначив, що вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було.

Повинні закрити небо

Зеленський запитав у ЄС та НАТО, скільки ще потрібно смертей та втрат, щоб убезпечити небо над Україною.

Чим мирні люди у Харкові або Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення – очищення неба. Або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки та засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу,

– наголосив глава держави.

Політик пояснив, що цю допомогу НАТО має надати не Україні, а найперше – собі, аби довести, що людяність переможе.

Відновлення України та пакет допомоги

Уряд вже працює над тим, як будуть відновлювати Україну після перемоги. Намагатимуться організувати це так, аби процес був швидкий.

Вже створили спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

ФОПи першої та другої категорії повністю звільнили від ЄСВ, третьої групи – від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до ЗСУ та тероборони.

Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Відтермінували сплату податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити.

Зеленський подякував всім підприємцям, які продовжили працювати та функціонувати.

Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює так як раніше, – це захищати Україну,

– наголосив президент.

Він додав, що проіндексовані пенсії вже у людей, а зарплати бюджетникам платять так, як і мало би бути.

Мільйони способів боротись

Зеленський зауважив, що українців – мільйони, а значить є мільйони способів боротись за своє майбутнє, державу, свободу, прапор. Під жовто-блакитним ми перемагали на Олімпіадах. Цей прапор ми розгортали і в космосі, і в Антарктиді. Під стягом українські рятівники, пожежники, миротворці та інші приходити на допомогу Туреччині, Греції, Ізраїлю, Грузії, Афганістану, Чорногорії, Індії, Італії, Конго та багатьом іншим країнам світу.

Чого ми ніколи не робили під цим прапором? Не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали мирних людей… Тому на нашому прапорі немає крові, немає і ніколи не буде чорних плям, жодних свастик,

– заявив Зеленський.

Він підсумував, що український прапор – це земля – мирна, родюча та без танків, і це небо – мирне, чисте та без ракет. Так було і буде надалі.

Дивіться відеозвернення Зеленського:



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