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Нове фото Xiaomi Mi8 розвінчало міф про розміщення сканера відбитків пальців

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Xiaomi Mi8 отримає звичайний дактилоскоп
Xiaomi Mi8 отримає звичайний дактилоскоп / Фото з вільних джерел

Вже довгий час мережею ширяться чутки, що майбутній флагман Xiaomi Mi8 отримає екран із вбудованим сканером відбитків пальців. Проте за кілька днів до офіційної презентації смартфону в мережі з’явилося фото рекламного плакату із зображенням Xiaomi Mi8. Варто зазначити, що на задній панелі смартфона можна чітко роздивитися місце для дактилоскопа.

Про це повідомляє 4pda.

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Можна припустити, що витоки про вбудований в екран дактилоскоп – всього лише фейк. Не виключено, що Xiaomi продублювала систему зчитування відбитків на випадок, якщо інноваційний внутрішньодисплейний сканер працюватиме некоректно. Раніше таке рішення було реалізовано в Huawei Porsche Design Mate RS за ціною понад 2 тисячі доларів. Нарешті, можливий дебют якоїсь ексклюзивній версії смартфона Xiaomi Mi8 Special Edition зі сканером всередині екрану.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 отримає звичайний сканер відпитків пальців

Крім того, в Mi8 з'явиться система розпізнавання особи. Завдяки їй в Mi8 дебютують анімодзі на зразок тих, що представлені в iPhone X. Серед них буде і фірмовий маскот Xiaomi.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 матиме анімодзі, як у iPhone X

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Ван Сян – старший віце-президент компанії – на своїй сторінці в Twitter підтвердив, що 31 травня будуть представлені не тільки нові смартфони з операційною системою MIUI 10, але і оновлений браслет Mi Band 3. Він обзаведеться сенсорним дисплеєм для управління жестами .

Наразі вартість кожної з новинок не уточнюється.

Теги: Смартфони Xiaomi Техно Китай Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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