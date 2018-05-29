Нове фото Xiaomi Mi8 розвінчало міф про розміщення сканера відбитків пальців

Вже довгий час мережею ширяться чутки, що майбутній флагман Xiaomi Mi8 отримає екран із вбудованим сканером відбитків пальців. Проте за кілька днів до офіційної презентації смартфону в мережі з’явилося фото рекламного плакату із зображенням Xiaomi Mi8. Варто зазначити, що на задній панелі смартфона можна чітко роздивитися місце для дактилоскопа.

Про це повідомляє 4pda.

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Можна припустити, що витоки про вбудований в екран дактилоскоп – всього лише фейк. Не виключено, що Xiaomi продублювала систему зчитування відбитків на випадок, якщо інноваційний внутрішньодисплейний сканер працюватиме некоректно. Раніше таке рішення було реалізовано в Huawei Porsche Design Mate RS за ціною понад 2 тисячі доларів. Нарешті, можливий дебют якоїсь ексклюзивній версії смартфона Xiaomi Mi8 Special Edition зі сканером всередині екрану.



Xiaomi Mi8 отримає звичайний сканер відпитків пальців

Крім того, в Mi8 з'явиться система розпізнавання особи. Завдяки їй в Mi8 дебютують анімодзі на зразок тих, що представлені в iPhone X. Серед них буде і фірмовий маскот Xiaomi.



Xiaomi Mi8 матиме анімодзі, як у iPhone X

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Ван Сян – старший віце-президент компанії – на своїй сторінці в Twitter підтвердив, що 31 травня будуть представлені не тільки нові смартфони з операційною системою MIUI 10, але і оновлений браслет Mi Band 3. Він обзаведеться сенсорним дисплеєм для управління жестами .

Наразі вартість кожної з новинок не уточнюється.