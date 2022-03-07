Врятуйте, – Новгород-Сіверський на Чернігівщині просить закрити небо над Україною

Українські міста активно закликають зарити небо над Україною. До таких долучився й Новгород-Сіверський у Чернігівській області.

Місцеві мешканці записали відповідне прохання на відео. Його зранку 6 березня поширив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Місто звертається до світу

Очільниця міста Людмила Ткаченко підкреслила, що Новгород-Сіверський є містом з 1000-літньою історією. Посадовиця звернулася до українців, які проживають за кордоном. "Зверніться до урядів з проханням, щоб закрили небо над Україною. Наші чоловіки зараз усі на війні. Вони захищаються нашу країну, міста та сім'ї", – додала вона.

З аналогічним зверненням виступила й місцева дівчинка-підліток. "Світові лідери, допоможіть нам вигнати росіян і щоб небо було чистим", – закликала пенсіонерка з Новгород-Сіверського.

Допоможіть нам, щоб закрили небо над Україною. Закрийте небо. Гинуть наші люди, гинуть наші діти. Ми хочемо миру,

– наголосили українці.

"Врятуйте наших дітей. Врятуйте наших мирних жителів, врятуйне наших воїнів. Медики всього світу, врятуйте нас. Допоможіть закрити небо", – закликали місцеві лікарі.

Новгород-Сіверський просить закрити небо над Україною: відео

Зазначимо, що окремі населені пункти в області залишилися без світла й зв'язку, але Чернігівщина героїчно стоїть. Проблем з електрикою – немає, працюють інтернет та мобільний зв'язок.

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