"Окупилися одним пострілом": чому "Повернись живим" купує на фронт лише нові авто

Фонд "Повернись живим" купує на фронт нові авто. Вони значно ефективніші, ніж старі, і гарно демонструють себе в роботі дуже швидко.

Про це 24 каналу розповів керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Волонтери ось уже 8 років допомагають ЗСУ, Міноборони, а не конкурують з ним.

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Нове авто ефективніше для фронту

Римарук зазначив, що фонду "Повернись живим" часто "прилітає" за те, що він відправляє на фронт нові авто навіть не перефарбовуючи їх. Нові авто одразу стають на облік ЗСУ, а тому потім вони мають нагоду отримати паливо, ремонт, розхідні матеріали тощо.

Тобто, ми повністю перекладаємо відповідальність на державу, й нам не приходять дзвінки від власників 550 пікапів, що ми купили на фронт, з проханням придбати гуму тощо. Крім того, нове авто є нове авто. Коли треба натиснути педаль газу до підлоги, то вона їхатиме і 160 км/год, і 180 км/год і більше,

– зауважив керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим".

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Переваги нових авто

Він продовжив, що це дуже важливо, коли, наприклад, треба швидко евакуювати важко пораненого бійця. Або, наприклад, для ПЗРК, коли під час повітряної тривоги є мінімум часу, щоб дістатись певного місця, звідки можна збити літак, гелікоптер, крилату ракету.

"Деякі мобільні групи ППО, які ми забезпечили, вже збили ворожі гвинтокрили й літаки, а також крилаті ракети. Вартість одного літака – приблизно 50 мільйон доларів, вартість одного пікапа, який відпрацював – 26 тисяч доларів", – наголосив Римарук.

За його словами, перевага нових авто ще й у тому, що перші 50 тисяч кілометрів водій фактично не буде зазирати під капот до двигуна. Проблеми можуть бути лише з ходовою, але їх легко вирішити. Зі старими авто часто буває таке, що коли вони зламались, їх так і кидають на дорозі.

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