Доукомплектування нових бригад: Зеленський розповів про труднощі і наслідки зі зволіканням

По всій лінії фронту, а особливо біля Покровська, тривають запеклі бої. Бригади потребують підкріплення, однак цього не відбувається через зволікання.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Водночас він наголосив, що поки лунають розмови, російський диктатор продовжує нищити українські міста.

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Проблеми з комплектуванням нових бригад

Володимир Зеленський вказав, що Україна має готові до бою підрозділи. Однак вже місяцями тривають переговори з партнерами щодо їх комплектування.

Чесно кажучи, ми ще далекі від повного виконання того, про що домовились давно. І коли нагадуєш про це на перемовинах, дуже непросто чути: "Ми займаємось цим, ми працюємо". І поки це звучить, Путін спалює наші міста і села – ось чим він займається. Йому не потрібні будь-які погодження,

– наголошує президент.

Український лідер додав, що будь-які зволікання з допомогою і рішеннями для України Путін трактує як дозвіл робити все, що завгодно.

Зокрема, Володимир Зеленський вкотре підняв тему необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії. За його словами, кожен, хто бачить на мапі, звідки завдаються удари, розуміє, наскільки потрібне це рішення.