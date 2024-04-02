"Це спільна операція СБУ та ГУР": нові деталі атаки на один з найбільших НПЗ в Росії
У вівторок, 2 квітня, дрони атакували НПЗ у Татарстані. Як стало відомо, це спільна операція СБУ та ГУР.
Про це повідомили джерела 24 Каналу. До слова, завод "ТАНЕКО", який опинився під атакою, – одне з провідних підприємств у регіоні.
Важливо Розвідка атакувала завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані, – джерела
Нові деталі про атаку
Джерела 24 Каналу підтвердили, що нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Відомо, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річної переробки Росії на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ країни-агресора.
Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету Росії,
– зазначило джерело.
НПЗ "ТАНЕКО" після влучання БпЛА / Фото з мережі
Вибуховий ранок у Татарстані: останні новини
- У вівторок, 2 квітня, у Татарстані було дуже неспокійно. Так, зранку пролунали вибухи у промисловій зоні. Зокрема, російські телеграм-канали повідомляли, що безпілотники вдарили по підприємству "Єлаз-Нафтопродукт". Після цього пропагандисти почали плутатися у своїх повідомленнях, тому почали писати, що під атакою дронів опинилася особлива економічна зона "Алабуга".
- Варто наголосити, що це дуже велика територія. Вона охоплює площу у 39 квадратних кілометрів. До прикладу, площа міста Ужгород – 40 квадратних кілометрів. Відомо, що в зоні "Алабуга" розташовані кілька важливих об'єктів – завод з виробництва "Шахедів" іранського зразка, а також НПЗ.
- Вибухи пролунали також і на території заводу, де росіяни виготовляли "Шахеди". Як писали у росЗМІ, постраждала будівля заводу та гуртожиток. Наразі про постраждалих окупанти не повідомляли, лише заявили, що вони є.
- На територію заводу "Алабуга", як пишуть російські телеграм-канали, нібито впали три дрони. Традиційно окупанти намагаються запевнити, що серйозних руйнувань буцімто немає, однак опубліковані у мережі кадри вибухів та пожеж свідчать зовсім про інше.