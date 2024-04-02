"Це спільна операція СБУ та ГУР": нові деталі атаки на один з найбільших НПЗ в Росії

У вівторок, 2 квітня, дрони атакували НПЗ у Татарстані. Як стало відомо, це спільна операція СБУ та ГУР.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. До слова, завод "ТАНЕКО", який опинився під атакою, – одне з провідних підприємств у регіоні.

Важливо Розвідка атакувала завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані, – джерела

Нові деталі про атаку

Джерела 24 Каналу підтвердили, що нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Відомо, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річної переробки Росії на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ країни-агресора.

Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету Росії,

– зазначило джерело.



НПЗ "ТАНЕКО" після влучання БпЛА / Фото з мережі

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