Нові генеральські звання від Зеленського: хто отримав

Українські бійці продовжують героїчно боротися з російськими окупантами. За це вони отримують не лише шану від українців, а й навіть генеральські звання від президента.

Звання отримали певні командувачі Збройних Сил України. Відомо, що їх 4.

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Ким саме є нові генерали

Про це стало відомо з Указів президента, які він підписав 11 та ще 10 березня. Зокрема, бригадними генералами стали такі полковники:

Владислав Ліщинський;

Григорій Дем'янчик;

Володимир Гуцол;

Олег Нечаєв.

Відомо, що Владислав Ліщинський – начальник штабу та віцекомандувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Штаб розташований в Одесі та відповідає, окрім Одещини ще й за Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонські області.

Григорій ж Дем'янчик є начальником 184 навчального центру Нацакадемії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, де пункт базування – Львівщина.

Володимир Гуцол – начальник Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також керівник Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Олег Нечаєв, наприклад, боронить України, бувши заступником командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Це наймолодша та найсучасніша складова українських Збройних Сил.



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