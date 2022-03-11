Нові гуманітарні коридори: Верещук озвучила маршрути

В Україні відкривають нові гуманітарні маршрути. Маршрути планують з Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Бучі, Гостомеля, Микуличина, Андріївки, Макарова, Бородянки.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо У Херсонській, Чернігівській і Харківській областях запустять гуманітарні коридори

Гуманітарні коридори

З Маріуполя до Запоріжжя . Через Портовське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.

. Через Портовське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь. З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації.

Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації. З Волновахи до Покровська. Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар.

Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар. З Енергодара до Запоріжжя. Через Дніпрорудне та Василівку.

Через Дніпрорудне та Василівку. З Ізюма Харківської області до міста Лозова. Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу.

Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу. З Бучі до Києва. Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку. Автобуси для евакуації відправлять з Києва.

Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку. Автобуси для евакуації відправлять з Києва. З Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.

Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку. З селища Козаровичі Київської області до Києва. Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород.

Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород. З Микуличів до Києва. Через Немішаєво, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку.

Через Немішаєво, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку. З Андріївки Київської області до Житомира . Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю, Житомир.

. Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю, Житомир. З міста Макарів Київської області до Житомира. Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю.

Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. З Бородянки до Житомира. Через Пісківку, Малин, Радомишль.

Верещук, додала, що вчора коридори з Маріуполя та Бородянки не спрацювали, тому сподіваємось на сьогодні.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук:



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