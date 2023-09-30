"Взимку вони не спатимуть": який результат рейду легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область

Днями представники легіону "Свобода Росії" заявили про бої у Бєлгородській області. Це була чергова операція, яка принесла важливі результати.

Про них 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Надалі такі походи відбуватимуться ще.

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Рейд на Бєлгородщину

За словами Барановського, за літо Легіон укріпився. В його складі з'явилися нові бійці. Для багатьох рейд в Бєлгородську область став першим. Його цілі та завдання виконані.

Легіон не зазнав втрат, на відміну від путінських прикордонників. В цьому відношенні похід був успішний. Створюється нестабільність в прикордонних територіях. Бєлгородська область найгарячіша в цьому сенсі. Путін вимушений перекидати резерви на захист кордонів прикордонних регіонів,

– відзначив він.

Уперше Легіон "відвідав" Бєлгородщину у травні цього року. Відтоді росіяни сильно наростили присутність військових у регіоні, розповів радник з комунікацій. Ці резерви вони могли перекинути в Запорізьку область, але натомість окупанти розуміють, що безпосередньо у Бєлгородській області може бути великий прорив.

"Таким чином Росія могла мобілізувати 100 тисяч, але призиває 130. Значить 30 тисяч не вистачає у них на прикордонні області. Все одне з одним пов'язано. Кожен похід, створення нестабільності йде на користь Україні, бо відтягує сили (росіян – 24 Канал)", – пояснив Барановський.

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Бійці Легіону обіцяють продовжити свої рейди. Для їхнього проведення вони аналізують ситуацію в прикордонних областях.

"Осінь триває і взимку вони не спатимуть. Дрони літають ми знаємо багато де", – додав представник Легіону.

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