Нові посли у Китаї, Литві, Угорщині та низці держав: Зеленський підписав укази про кадрові зміни

Удень 21 грудня на сайті президента з'явилися укази про кадрові перестановки серед українських послів. Спершу виклали укази про звільнення, а відтак про призначення.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента. Днем раніше мовилося про те, що низка послів зміниться. Про це президент сказав у вечірньому зверненні. Зокрема, на посла Туреччини призначать Нарімана Джеляла. Але укази обіцяли оприлюднити пізніше.

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Яких послів звільнив Зеленський 21 грудня

Серед указів є документ про звільнення Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці, Андрія Тарана з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія, Петра Бешти з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці та Сергія Корсунського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії.

Також було звільнено Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також посла на Багамських островах і в Республіці Тринідад і Тобаго.

Зверніть увагу! Про те, що Кислицю звільнять, стало зрозуміло ще 20 грудня. Тоді Зеленський анонсував, що представником України в ООН буде Андрій Мельник. Утім, наказу про його призначення ще нема.



Сергій Кислиця представляв Україну в ООН з 2020 року і був відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії. Він уміло опонував росіянам і розвінчував їхню брехню. Та це була постійна боротьба: у день, коли загинув його племінник на фронті, Кислиця мусив слухати вигадки Небензі.

Євгенію Філіпенко звільнили з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Її замінить Євгеній Цимбалюк. Лютневий указ Зеленського про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні скасували як нереалізований.

Іще свої посади втратили Андрій Праведник, який був послом у Республіці Кенія і в Республіці Руанда, та Василь Гамянін, який був послом в Індонезії та представником України при Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Василь Гамянін стане послом у Конго, Петро Бешта поїде у Словенію.

Хто став новим послом України

Федір Шандор представлятиме нашу державу в Угорщині. Про призначення легендарного професора з окопу говорили довго, і от нарешті це сталося.

Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО стане Мар'яна Беца замість Ірини Боровець.

Інтереси України у Литві представлятиме Ольга Нікітченко, на Філіппінах – Юлія Федів, у Руанді – Вячеслав Яцюк.

Поки не ясно, хто стане послом у Китаї і Японії. Також немає указу про призначення Нарімана Джеляла.