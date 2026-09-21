Уряд ухвалив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог: що зміниться для пацієнтів

Кабінет Міністрів України затвердив новий регламент роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Режим функціонування лікарень та надання допомоги відтепер чітко розмежовується за жовтим та червоним рівнями небезпеки.

Детальніше про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що передбачають правила роботи медзакладів під час жовтої тривоги?

За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжують функціонувати у звичайному режимі.

Головною вимогою залишається забезпечення безперешкодного та повного доступу працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.

Особливості роботи під час червоного рівня небезпеки

З оголошенням червоного рівня пацієнти та медичний персонал зобов'язані перейти в укриття.

Водночас медичні маніпуляції, які небезпечно переривати, триватимуть і надалі – це стосується складних операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до сховища, продовжуватимуть лікувати у найбільш захищених приміщеннях закладу.

За новими правилами, безпосередньо в укриттях дозволено надавати медичну допомогу, розміщувати хворих та відпускати ліки.

Безперервна функціональність екстреної медицини

Екстрена медична допомога працюватиме в безперервному режимі незалежно від ступеня повітряної загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики, бригади швидкої виїжджають до людей, а пацієнтів у невідкладних станах приймають за будь-яких умов.

Додатково уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових і приймальних відділень, а також приміщень із резервними джерелами живлення та критичним обладнанням. Особливу увагу приділять зонам перебування пацієнтів, транспортування яких є неможливим.

Зауважимо, що держава поступово дедалі більше адаптовується до диференційованої системи оголошення повітряної тривоги. Раніше ми вже писали про те, що нові правила торкнулися функціонування залізниці.