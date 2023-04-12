Росія може всім заборонити виїзд, а повістка потім знайде кожного, – журналіст-міжнародник

Держдума 11 квітня ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Згідно із ним, всі росіяни призовного віку отримають повістки або в електронному, або в паперовому вигляді.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, ймовірно у такий спосіб у Росії хочуть підвищити інтернет до держсайтів.

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Олексій Бурлаков наголосив, що один із депутатів Держдуми на запитання про те, як відстежувати отримання електронної повістки, якщо людина не користується інтернетом, відповів: "Це ваші проблеми!".

Можливо, у такий спосіб вони хочуть збільшувати відвідуваність сайту держпослуг і продавати там рекламу,

– припустив він.

Журналіст-міжнародник також розповів, що один із російських чиновників на фоні нещодавніх змін склав мандат, але живе в Німеччині.

"Якщо він зараз отримає в електронному кабінеті повістку, він буде повертатися з Німеччини? Чи йому заборонять виїзд з країни?" – наголосив він.

Бурлаков поцікавився, чому Росія просто не може заборонити виїзд чоловікам призовного віку, а щоб повістка кожного з них знаходила в потрібний час сама.

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Чому росіян змушують брати відпустки

Журналіст-міжнародник зосередив увагу, що Андрій Картаполов, голова Комітету Держдуми з оборони, пояснив, що військовозобов'язаним росіянам, які підлягають призову і проживають за кордоном, треба взяти відпустку на рік.

Тобто чиновник пропонує повернутися на цей час до Росії для проходження військової служби. А там вже далі як вийде.

Що ж ви, друзі! Нескладно ж взяти відпустку на рік,

– висловив обурення Бурлаков.

На його думку, логіка у діях росіян явно відсутня.

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