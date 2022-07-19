"Вплив Татарова": Єрмак відреагував на звинувачення через призначення Малюка й Симоненка

Президент Володимир Зеленський ініціював низку кадрових змін у ключових правоохоронних посадах. Так, генпрокуратуру більше не очолює Ірина Венедіктова, а Іван Баканов більше не голова СБУ.

СБУ тимчасово очолив Василь Малюк, а Офіс генпрокурора – Олексій Симоненко, обоє у хороших відносинах із заступником глави Офісу Президента – Олегом Татаровим. Тепер є побоювання, що вплив Татарова на правоохоронні органи зростає.

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Що каже Єрмак

Аналогічні побоювання висувають і щодо глави ОП Андрія Єрмака. Навіть були закиди, що всі вони гуляли на дні народженні Татарова. Єрмак свою присутність на святі категорично заперечує.

Я не гуляв на дні народженні Татарова, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати, чи були вони там. І коли президент вирішував їхнє призначення, що важливо – "тимчасово виконуючими обов'язки", це точно не впливало на це рішення. Є відповідна процедура, за якою президент визначав, на кого він покладає ці обов'язки,

– розповів Єрмак.

Він запевнив, що відчуває себе менеджером президента і не має ніяких інших цілей.

"Що стосується впливу пана Татарова: він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президентові. Я не відчуваю, що після цих призначень якимось чином змінився мій статус або мій вплив на ці процеси", – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, основні напрямки його роботи – це: зброя, санкції, гарантії безпеки.

"Чистки" від Зеленського

Президент Володимир Зеленський 19 липня підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Раніше за звільнення Венедіктової проголосувала Верховна Рада.

Також багато звільнень є й в СБУ, включно з Іваном Бакановим, який її очолював. За словами Зеленського, зараз вирішується питання щодо звільнення 28 співробітників служби. Через незадовільні результати роботи можуть бути звільнені посадовці різних рангів та різних посад. Однак підстави для цього у всіх випадках є схожими.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що призначення нового глави Служби безпеки – виключно прерогатива президента. За його словами, готуватись потрібно багатьом співробітникам Служби безпеки, бо тих 18 чи 28 людей, яких звільнили, – це був тільки початок. Там буде багато "чисток", бо за ці роки багато резидентів російських спецслужб приховано укріпились в стінах СБУ.

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