Світан розповів про небезпеку "Шахедів" зі шрапнеллю та як їх краще перехоплювати

Шрапнель – це один із засобів ураження. Росія модернізувала "Шахеди" і тепер всередині них використовує шрапнелі.

"Шахеди" збираються в Алабузі у Татарстані. Татари надали можливість на території своєї республіки розташувати такий завод і почали там збирати ці безпілотники, зокрема і шрапнелі. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу наголосив, що цей факт свідчить про безпосередню участь народу Татарстану в геноциді українського населення.

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Про небезпеку шрапнелі

Не лише Татарстан долучений до виготовлення "Шахедів", а й Китай. Зі слів військового експерта, саме там виробляються відповідні вузли та агрегати до них.

"Якщо бійці на лінії фронту ще певною мірою завдяки бронежилетам та каскам захищені від дії шрапнелі, то цивільне населення – ні, навіть правило двох стін не завжди врятує, особливо якщо влучать боєприпаси об'ємного вибуху", – зазначив Світан.

Як необхідно перехоплювати "Шахеди"

Такий дрон, за переконанням військового експерта, треба ліквідовувати на всьому шляху прямування: від заходу в Китай та знищення там заводів з виробництва вузлів і агрегатів до заходу в Татарстан, де його збирають.

Можливо, там є нормальні люди, які можуть підірвати та знищити саме ці заводи з виготовлення "Шахедів", які вбивають українців. Це в чистому вигляді тероризм. Татарські терористи прикриті паспортом Росії,

– підкреслив Світан.

Краще, зі слів військового експерта, перехоплювати "Шахеди" під час заходу на українську територію. Світан пояснив, що для цього треба переводити в режим сухопутних військ мобільні групи та розгортати їх вздовж лінії фронту.

Доведеться перебудовувати систему ППО та відношення між повітряними силами та сухопутними військами. Треба чітко розуміти, скільки груп, як вони фінансуються, яка потрібне озброєння. Це реально зробити,

– зауважив Світан.

Цивільному населенню, зі слів Світана, варто розуміти, що зараз модернізовані "Шахеди" дуже небезпечні. Нині однакова небезпека що від запуску крилатої ракети, що від балістичної, що від такого безпілотника. Тому щонайменше слід дотримуватися правила двох стін, а краще – під час сигналу повітряної тривоги перебувати в укритті.