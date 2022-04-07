Нові санкції: частковий імпорт вугілля з літа звучить як насмішка
7 квітня 2022 , 23:27Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Клімкіна
Що оберете ви: мир або включити в себе кондиціонер? Це питання прем'єра Італії Драгі.
Люди гинуть через боягузство Заходу
Нарешті знайшлася одна людина з великих країн ЄС, що поставила питання саме так.
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Санкції після геноциду в Бучі – це менше ніж нічого. Частковий імпорт вугілля з літа звучить як насмішка.
Ембарго на російську нафту вже не питання стримування Росії, а питання збереження тисяч життів.
Саме так слід вести розмову зі страусами з Євросоюзу, які говорять про мир, але на стороні кондиціонера.
Що робити
З Угорщиною все зрозуміло, але позиція Німеччини могла б змінити все.
Не потрібно спільних рішень, якщо їх немає. Потрібно просто не купувати російську нафту. І ЄС знає, як це зробити.
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