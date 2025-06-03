Підтримка безпрецедентна: як в Білому Домі можуть протиснути санкції проти Росії

Демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем закликали Конгрес ухвалити нові санкції проти Росії. Цей законопроєкт підтримує 81 сенатор. Тому є ймовірність, що санкції будуть запроваджені.

Така незалежна від партійної приналежності підтримка санкцій проти Росії є безпрецедентною. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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"Я не відкидаю можливість введення санкцій проти Росії. Думаю, це можливо. У Сенаті є законопроєкт, який підтримує 81 сенатор. На сьогодні така незалежна від партійної приналежності підтримка є безпрецедентною", – сказав він.

Яка ймовірність ухвалення санкцій

Уріель Епштейн зазначив, що наразі немає жодних рухів щодо запровадження нових санкцій проти Росії з боку Палати представників США. Дональд Трамп також досі не може визначитися, чи посилюватиме санкції. Сенаторам важливо проявляти твердість та готовність вказати адміністрації американського президента на її слабкість щодо Владіміра Путіна.

Моя надія полягає у тому, що у міру того, як великий грандіозний законопроєкт про розходи, який Трамп любить просувати, просувається у Сенаті, деякі сенатори можуть намагатися використовувати його підтримку, щоб також досягнути введення санкцій проти Росії. Я вважаю, що це цілком можливо,

– припустив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

За його словами, є сенатори-республіканці, які усвідомлюють відповідальність США протистояти та боротися з Росією, одночасно підтримуючи наших союзників. Тому є ймовірність посилення санкцій. Можливо, їхньої прив’язки до інших тарифів.