Нові санкції Заходу щодо Росії скасують у разі припинення війни, – Нуланд
4 березня 2022 , 06:05Читать новость на русском
Якщо Росія припинить війну, яку почала проти України, то Захід скасує нові антиросійські санкції.
Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російським ЗМІ.
До речі США вводять візові обмеження щодо 19 російських бізнесменів та їхніх близьких з оточення Путіна
Зауважимо, що зараз Росія фактично ізольована через потужні економічні санкції. Рубль стрімко падає. Крім того, міжнародні партнери вирішили відключити 7 російських банків від SWIFT. Це зроблять з 12 березня.
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